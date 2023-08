Perché Meloni deve fare una manovra coraggiosa e ragionevole

(Di martedì 29 agosto 2023) Scelte coraggiose e ragionevoli, evitare sprechi e inefficienze (le risorse sono poche), focus sul lavoro dipendente, politiche per la natalità e un richiamo all’ordine nella maggioranza. Nel primo Consiglio dei Ministri dopo l’estate Giorgiaha dettato le linee guida e i paletti della prossima legge di bilancio. Una lunga relazione nella quale ha insistito sulla necessità di continuare sul taglio del cuneo fiscale “un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga” e degli interventi a favore della famiglia, contro la denatalità. Ma, ha detto chiaramente: “le risorse sono poche”. Quindi? “Ha dato un segnale importante a una maggioranza che, quando trova l’occasione giusta, sembra sempre sull’orlo di esplodere in polemica e divisione. È stato un forte richiamo all’ordine di cui c’era e c’è bisogno. Ma bisogna vedere quanto ...

Salvini -, impensabile trionfo: chi si inchina... magari eviti anche di incorrere in determinate problematichepoi il lupo lo trovi". Frasi che hanno subito sollevato un vespaio, sia sui social che tra i banchi della politica. "prenda ......Giorgia, in un ampio dibattito anche sul tema degli stupri ha affermato che "se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche...