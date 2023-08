Perché la Schlein spaventa la gente | Chicco Testa | ecco come si suicida il pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) «Per fortuna Frans Timmermans toglie il disturbo e se ne torna in Olanda. La sua politica ambientalista in modalità talebana rischia di creare gravi danni alla Ue. Ciononostante, mi pare evidente che la questione verde avrà molto peso nella campagna elettorale per le Europee dell'anno prossimo». Avremo la sinistra ultra-ambientalista contro una destra eco-prudente? «Non facciamola così semplice. La von der Leyen presiede la Commissione più radicale di sempre sui temi dell'ambiente, eppure è del Ppe. Storicamente era la destra conservatrice più sensibile ai temi ecologici e la sinistra più votata allo sviluppo socio-economico, ma ormai le parti in gioco si scambiano di continuo. Certe volte mi sembra che parli Fratoianni e invece è Alemanno. Poi vedo la Meloni che fa scelte stataliste, mentre la destra dovrebbe essere a favore del mercato,sulle banche, e la ...