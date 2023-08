Perché dobbiamo rafforzare le difese dei porti italiani Scrive Pagani

Leggi su formiche

(Di martedì 29 agosto 2023) Non si può certo dire che oggi il governo italiano non abbia idee per la riforma della portualità, semmai ne ha troppe. Sfortunatamente però avere troppe idee, in contraddizione tra loro, è come avere nessuna idea realistica e concreta. Il leghista Matteo Salvini, ministro dei Tras, a cui compete in teoria il compito di avanzare una proposta di riforma, insieme al sottosegretario Edoardo Rixi (che da buon genovese è forse l’unico che conosce realmente la materia), ha evocato il modello pubblico spagnolo di Puertos del Estado, coordinato a livello centrale dallo Stato regolatore. Un altro leghista, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha proposto di adottare il modello nordeuropeo, che punta sull’autonomia, quindi sull’idea diametralmente opposta al centralismo immaginato dal suo ministro. Poi, come se non ci fosse già abbastanza ...