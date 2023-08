Perché Berrettini é crollato nel ranking ATP | anche Arnaldi gli é davanti | cosa serve agli US Open per risalire

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Un inizio con il botto per Matteoallo US2023: il giocatore romano ha spazzato via il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, senza mai lasciare scampo al suo avversario in nessun segmento del match. Una vittoria che può dare grande fiducia all’ex numero 6 del mondo per il prosieguo di questo ultimo Slam della stagione. Undegli Stati Uniti fondamentale perin ottica: l’italiano difende i quarti di finale raggiunti nella passata edizione, quindi ben 360 punti. Virtualmente l’allievo di Vincenzo Santopadre occuperebbe la 63a posizione delmondiale con 832 punti, dietroa Matteo: finisse così il torneo sarebbe il numero 5 d’Italia. Per evitare questo ...