Per Lozano il Napoli vuole incassare 22-23 milioni dal Psv lo pagò 48 – Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023) Il Corriere dello Sport racconta la trattativa trae Psv per la cessione di. Antonio Giordano scrive che si potrebbe chiudere a 18. Ill’ha sparata grossa, ognuno fa il proprio gioco e per «restituire»al Psv s’aspetta dialmeno ventidue-ventitrédi euro, diciassette in meno di quelli investiti nell’estate del 2019, ai quali dovette anche aggiungerne otto di commissioni. Gli olandesi si sono tenuti prudenti, perché chiunque punta all’affare e ne hanno offerti dieci, che adesso sarebbero diventati dodici. sono mondi ancora inconciliabili, però i soliti, immancabili bonus possono qualcosa e al resto dovranno pensarci Adl e i dirigenti del Psv. A diciotto si può concludere, probabilmente, anche perché l’ingaggio di ...