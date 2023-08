Per fortuna che c’è Amazon per eludere la sorveglianza fanatica dei librai censori

(Di martedì 29 agosto 2023) Non mi piacciono le librerie che decidono arbitrariamente di non vendere qualsiasi libro stia loro sullo stomaco. Liberissimi loro di farlo, io di non andarci

Lanon è una componente di cui si possa fare a meno nell'ambito degli investimenti. Mettiamola ... nétutti i portafogli. Tuttavia il piatto della ricostruzione post - bellica,chi ...Savona. Nottata di lavoroi vigili del fuoco .nessuna criticità , ma parecchi gli interventi collegati all'ondata di maltempo che ha investito la Liguria.Ayer ha sottolineato che Warner Bros e DC non hanno mai fatto delle proiezioni test con il suo montaggio, malui ne è in possesso: " Tutte le persone a cui ho mostrato la mia versione ...

"Per fortuna adesso sta bene" Ma è mistero sulla scomparsa - "Per ... il Resto del Carlino

Non mi piacciono le librerie che decidono arbitrariamente di non vendere qualsiasi libro stia loro sullo stomaco. Liberissimi loro di farlo, io di non andarci ...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 agosto.