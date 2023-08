Pentathlon | rinviato l’appuntamento dell’Italia con l’ultima carta olimpica | ma aumentano i pass assegnati tramite il ranking

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Al termine dei Mondiali senior 2023 non è cambiato il conto delle carte olimpiche nominali conquistate dall’Italia delmoderno, che finora ha ottenuto tresui quattro possibili per merito di Elena Micheli, prima nelle Finali di Coppa del Mondo 2023, e di Alice Sotero e Giorgio Malan, entrambi vincitori della medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023: gli azzurri sono ad uno dall’avere il contingente massimo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Va sottolineato come l’Italia stia continuando a mietere successi in questo 2023: ai trionfi già citati si sono aggiunti ai Mondiali la doppietta oro-argento griffata sempre da Elena Micheli ed Alice Sotero nella gara individuale femminile (specialità), alla quale vanno sommati l’oro della squadra femminile, raggiunto col contributo della terza finalista ...