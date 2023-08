Pavard-Inter mai realmente in dubbio! Anche per una persona – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)è finalmente un giocatore dell’, o meglio è arrivato a Milano e si attendono visite mediche e firma. Di Marzio, in attesa dell’ufficialità, si esprime nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport sulla trattativa. TUTTO FATTO – Operazione mai in dubbio quella di Benjamin, secondo Gianluca Di Marzio: «Devo dire che l’è sempre stata molto ottimista. Si stava cautelando, aveva chiesto informazioni per Perr Schuurs del Torino ma non ha mai pensato che potesse saltare. Primo perché il giocatore spingeva,gli agenti. Uno è Pini Zahavi, che èl’agente dell’allenatore Thomas Tuchel. Il Bayern Monaco il sostituto ancora non l’ha preso,è andato all’senza che formalmente abbia chiuso per un altro ...