Pavard-Inter | giorno chiave non solo per questo affare? Il punto su 2 trattative

(Di martedì 29 agosto 2023) Oggi potrebbe essereper l’relativo al possibile trasferimento di Benjamindal Bayern Monaco all’– Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, oggi saràper l’Benjamine probabilmente per il potenziale trasferimento di Trevoh Chalobah al Bayern Monaco.– L’ha chiesto al club bavarese la risposta definitiva sul difensore francese entro martedì. La società tedesca continuerà la trattativa con il Chelsea per Trevoh Chalobah a seguito del no all’offerta proposta di prestito. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato ...

SONDAGGIO BAYERN MONACO - Nelle ultime ore il Bayern Monaco, alla ricerca di un eventuale e potenziale sostituto diche vuole andare all', ha sondato il terreno con gli agenti di Kalulu. ...L'aspetta ancora Benjamin: oggi potrebbe essere il giorno della chiusura della trattativa col Bayern Monaco .Commenta per primo L'ha dato l'ultimatum per Benjamin, si chiude entro le 15 di oggi o l'affare salta. Il Bayern Monaco corre per regalare a Tuchel il sostituto del francese e liberarlo per i nerazzurri: la ...

Inter, ultimatum per Pavard: o si chiude oggi entro le 15 o salta tutto La Gazzetta dello Sport

Un top club estero si è fatto avanti per acquistare il giocatore rossonero, ma il Milan non intende farne a meno.Sono ore calde sull'asse Milano-Monaco di Baviera per portare Benjamin Pavard all'Inter, con i nerazzurri che sperano di poter chiudere la trattativa entro la giornata odierna. O così o nulla, sembra ...