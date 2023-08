Pavard | Inter fiduciosa | contatti col Bayern Monaco Si chiude oggi? Dettagli

(Di martedì 29 agosto 2023) C’è fiducia da parte dell’perre l’affare Benjamincon il. I. AFFARE – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter. “L’ora èdire l’affare con Benjamindiretti con ilin corso in questo momento. Le trattative stanno procedendo bene per concludere l’accordoper € 30 milioni più € 2 milioni di bonus“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...

, ecco le ultime . Lautaro Martinez, ecco il suo record di gol. Arrivato in nerazzurro nel 2018, Lautaro Martinez si è preso subito la scena. Anno dopo anno è divenuto sempre più parte ...L'ha fissato per le ore 15 di oggi la deadline col Bayern Monaco per chiudere l'affare Benjamin Pavard : i tifosi nerazzurri lo attendono con ansia e ...1 L'ultimatum dell'sta per scadere e in queste ore il Bayern Monaco sta provando a forzare la mano per trovare il sostituto che libererebbe Benjaminin direzione Milano. Secondo la Bild sono ore di contatti ...

Inter, ultimatum al Bayern Monaco per Pavard: chiusura entro oggi o salta. Nerazzurri verso il piano B - Sportmediaset Sport Mediaset

Oggi è il giorno di Benjamin Pavard all’Inter. I nerazzurri hanno dato un ultimatum al Bayern Monaco: o si chiude oggi o la società andrà su altri profili. Ormai è una gara di nervi con i tedeschi.Si respira ottimismo: vicina la chiusura della trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard L'Inter aspetta sempre Benjamin Pavard e c'è ottimismo per la chiusura della trattativa con il ...