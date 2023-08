Pavard-Inter | decisione sul futuro del francese in arrivo La situazione Chalobah

(Di martedì 29 agosto 2023) È una giornata importante per ildi Benjamin, difensoredel Bayern Monaco nel mirino dell’. IL PUNTO – Secondo quanto riportato da Christian Falk (BILD) su Twitter, sta diventando calda la trattativa tra Chelsea e Bayern Monaco per Trevoh. Inoltre per la giornata oggi è prevista lasuldi Benjamin, difensore del club bavarese nel mirino dell’. Fonte: Twitter Christian Falk-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...

L'ha fissato per le ore 15 di oggi la deadline col Bayern Monaco per chiudere l'affare Benjamin Pavard : i tifosi nerazzurri lo attendono con ansia e ...1 L'ultimatum dell'sta per scadere e in queste ore il Bayern Monaco sta provando a forzare la mano per trovare il sostituto che libererebbe Benjaminin direzione Milano. Secondo la Bild sono ore di contatti ...6 Sono ore decisive per il futuro di Benjamine per la chiusura di questa sessione di calciomercato per l'. Entro il primo pomeriggio di oggi scade l'ultimatum definitivo posto dal club nerazzurro al Bayern Monaco per sapere se l'...

TMW - L'Inter aspetta Pavard ma tiene viva l'alternativa Schuurs. Contatti anche nella notte TUTTO mercato WEB

L'Inter, aspettando Pavard, osserva più che mai interessata. Il Bayern tra l'altro non si fermerebbe a Chalobah ma si sarebbe interessato anche a Conor Gallagher, parlando coi Blues (in questo caso ...“Dall’Inter mi aspetto sicuramente l’entrata di Pavard, lo vedo ormai in dirittura d’arrivo. Il Bayern ha metabolizzato la sua uscita e si stanno limando i dettagli”. Così a Tuttomercatoweb ...