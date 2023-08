Pavard-Inter al 100%! Chalobah al Bayern Monaco? No certezze

(Di martedì 29 agosto 2023)all’è cosa fatta, il francese arriverà presto a Milano. Illavora intanto sul suo sostituto. C’è un intrigo suSOSTITUTO ? Si è definitivamente sbloccata la trattativa tra l’e ilper Benjamin. Il francese è atteso in serata a Milano. Quanto al suo sostituto in Baviera, Fabrizio Romano su Twitter aggiorna sulla situazione: «Le storie raccontate su Trevohora sottoposto a controlli medici alnon sono convincenti. Nessuna visita medica a Londra oal momento. Si sono svolte le trattative trae Chelsea – il Chelsea insiste su un accordo permanente. In ogni caso ...

... BenjaminL'potrà contare su un nuovo innesto in difesa. Il terzino francese, fino a qualche ora fa giocatore del Bayern Monaco, ha raggiunto un accordo con la squadra di Milano. ...Fatta per l'arrivo diall'. Nei contatti di oggi, 29 agosto, garanzie da parte del Bayern ai nerazzurri: affare chiuso e giocatore atteso in città in serata, mentre domani 30 agosto si sottoporrà alle visite ...A pochi minuti dalla deadline stabilita dall', il Bayern Monaco ha dato il proprio via libera per il trasferimento in nerazzurro di Benjamin. Dopo alcuni giorni di attesa, dunque, Simone Inzaghi potrà finalmente abbracciare il suo ...

Inter-Pavard, minuti decisivi: le 15 si avvicinano. E spuntano le alternative La Gazzetta dello Sport

Finisce positivamamente la tenelovela Pavard-Inter: i neroazzurri sono riusciti a trovare l'accordo per il trasferimento del difensore. Trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni più 2 di bonus.Milano, 29 ago. – (Adnkronos) – Fatta per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Nei contatti di oggi garanzie da parte del Bayern ai nerazzurri: affare chiuso, secondo quanto riporta Sky Sport, e ...