Pavard-Inter ai titoli di coda | rassicurazioni! Ipotesi arrivo oggi ? SM

Daniele Miceli da Sport Mediaset aggiorna sul francese Benjamin Pavard: «Siamo ai dettagli, filtra fiducia e ottimismo. L'Inter ha ricevuto importanti rassicurazioni dal Bayern Monaco sull'esito positivo dell'operazione. Potrebbe arrivare già in serata. Contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione, operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Tra ieri sera e stamattina, Tuchel si sta convincendo: Chalobah l'uomo giusto. Si sta ragionando sulla formula. Grande fiducia per Pavard all'Inter.»

Inter, ultimatum al Bayern Monaco per Pavard: chiusura entro oggi o salta.

