Pavard | cambia il giorno di arrivo a Milano! Ma tutto fatto con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)sarà un giocatore delcon l’OK definitivo da parte del Bayern Monaco che finalmente è arrivato. Ma il giocatore non arriverà oggi così come raccontato inizialmente.IL– Benjaminfinalmente è stato accontento, e come lui anche. Il Bayern Monaco ha dato disponibilità al giocatore di volare in direzione Milano per svolgere le visite mediche, ma non nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato dal collega Orazio Accomando di DAZN,arriverà a Milano proprio domani, per poi effettuare le visite mediche e poi la firma sul contratto. Fonte: Orazio Accomando – DAZN Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...