Patto di stabilità | ministro Crosetto non ha dubbi | “Va cambiato”

(Di martedì 29 agosto 2023)die non solo, sono tanti gli argomenti trattati da Guido: ildella Difesa ne ha parlato al quotidiano “La Repubblica” Per Guidonon ci sono: ildiva necessariamente. Lo ha ribadito anche alla ‘Repubblica’ in cui ha voluto fare un paragone molto importante: “La spada di Damocle è il ritorno alle regole originarie deldi: è impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari“. Successivamente si è fermato sulla richiesta di revisione delle regole fiscali europee. Tanto è vero che ha voluto lanciare un vero e proprio appello a Bruxelles. Ildella Difesa, Guido ...

Molto dipenderà, come sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti , da come si concluderà la trattativa in corso a Bruxelles sul rinnovo deldi"La spada di Damocle per il 2024 è il ritorno alle regole originarie deldi. In una fase di crisi economica e industriale ritengo impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari. Bisogna cambiare la natura della discussione: il ...'Il perno è ildi" continua Tria " però non si capisce la posizione che si vuole prendere. C'è la proposta di Bruxelles che si dice comporti più flessibilità, e quella tedesca che ...