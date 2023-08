Pardo | «Inter | Milan e Napoli più pronte! Fatte due signore partite»

(Di martedì 29 agosto 2023)si espone su. Le tre squadre sono a punteggio pieno dopo due ottime. Il giornalista parla così PIÙ AVANTI ? Pierluigia Tutti Convocati si esprime su: «Lo strappo, in questo momento, è nei confronti di Roma e Lazio, perché sono a meno cinque e a meno sei. Il campionato è iniziato sotto il segno degli attaccanti, i nostri attaccanti più forti sono rimasti: Osimhen è rimasto, Lautaro Martinez pure.più forti e complete? Tre squadre che hanno fatto due. La Juventus ne ha fatto una molto buona e un’altra negativa. Insomma, sono le tre squadre che danno la ...

... molto veloce che è Luvumbo, ma è con Diche assesta meglio la squadra. Il Cagliari prende più campo e manovra meglio ma è l'che è passata in modalità gestione e quindi gli isolani hanno ...Tamberi, la Juventus e l'... Il campione del mondo di salto in alto , incalzato da Pierluigi, ha spiegato anche il perché della sua juventinità. E come spesso accade, il motivo è familiare.... Zappa (40 st Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (40 st Deiola), Jankto (15 st Azzi); Oristanio (1 st Di), Pavoletti (35 Luvumbo). Allenatore: Ranieri(3 - ...

L’Inter di Inzaghi brilla, Dumfries e Lautaro Martinez gol: Cagliari ko Tuttosport

L'Inter è in pieno controllo e 20' azzanna la preda ... Ad inizio ripresa Ranieri butta nella mischia anche Di Pardo al posto di Oristanio, con Luvumbo chiamato ad allungare la difesa nerazzurra con ...L'infortunio di Pavoletti lo costringe a mettere in campo un peperino niente male, molto veloce che è Luvumbo, ma è con Di Pardo che assesta meglio la squadra. Il Cagliari prende più campo e manovra ...