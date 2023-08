Parco delta del Po venduto all’asta | l’allarme degli ambientalisti | “Alcune aree edificabili” Ma la Regione rassicura | “Vincoli rigorosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Altro che area tutelata, almeno una parte dei 500 ettari dideldel Po acquistati da una società immobiliare privata saranno: è scritto nero su bianco nel Certificato di Destinazione Urbanistica del quale la sezione di Ravenna di Italia Nostra riportaparti in un Comunicato. Per il Piano Strutturale Comunale, approvato il 27 febbraio 2007, l’area è destinata, oltre che a “Spazio naturalistico”, a “Spazio urbano, città consolidata o in via di consolidamento, prevalentemente residenziale”. Insomma il cemento, anche se green, può arrivare dove sembrava impossibile. I timori di Italia Nostra sembrano materializzarsi. “L’avevo detto che la questione presentava una sua opacità. Anche se sinceramente speravo di sbagliarmi”, dice Francesca Santarella, Presidente di Italia Nostra Ravenna, a ...