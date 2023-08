Paola Barale delusa da Ballando | “Non davo quello che volevano”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 agosto 2023) Ospite di Liberrima Lecce, ierisi è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La conduttrice ha parlato del suo libro Non è Poi la Fine del Mondo, ma anche di alcune sue esperienze televisive.ha ricordato la sua partecipazione acon le Stelle e si è detta un po’perché pensava che il programma fosse meno gossipparo diche è stato. “Il sabato sera la gente vuole rilassarsi econ le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perchè è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo. Da un certo punto di vista mi ...