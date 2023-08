Paola Barale | contro Ballando con le Stelle | “Si è rivelato un programma gossipparo”

non conserva un ricordo particolarmente positivo della sua esperienza a Ballando con le stelle . Una nuova edizione partirà il prossimo ottobre, sempre in prima serata su Rai1 e con la ...è stata ospite a Liberrima Lecce per parlare del suo libro intitolato Non è poi la fine del mondo - Il potere della fragilità edito da Sperling & Kupfer. Ed in questa occasione, come ...Ballando con le stelle si prepara per la prossima edizione ma c'è chi, come, ha ancora qualcosa da dire sull'ultima. In occasione della presentazione del suo nuovo libro Non è poi la fine del mondo , la conduttrice ha infatti approfittato per togliersi qualche ...

Paola Barale delusa da Ballando con Le Stelle: «Show troppo “gossipparo”. La giuria Volevano mi arrabbiassi» ilmessaggero.it

