Palermo | allerta per la giovane stuprata in gruppo | “Sono stanca | se riesco a farla finita vi porterò nel cuore…”

(Di martedì 29 agosto 2023) Un post sui social fa scattare l’allarme per lain, le parole del suo post di sfogo fanno preoccupare. La ragazza èdelle accuse ricevute da utenti poco sensibili, nel suo post si parla di morte e di stanchezza mentale Tiene banco la questione drammatica dello stupro diavvenuto a. Nei giorni scorsistati ascoltati gli indagati, per 6 di loro siaperte le porte del carcere Pagliarelli di, per poi essere trasferiti in altre strutture per questioni di sicurezza. Il settimo indagato invece, minorenne quando è accaduta la violenza, in un primo momento era stato portato al carcere minorile Malaspina di, successivamente ...

Solo a, ieri si sono contati 45 interventi dei vigili del fuoco e oggi èanche per Catania, Enna e Siracusa. Livello di pericolosità arancione, quindi elevata, pure per la Sardegna, ...In Sicilia, per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato un avviso per pericolosità incendi alta su Catania, Enna,e Siracusa; L'invece è di livello medio sulle ...arancione in Veneto e Friuli dove ci sono stati diversi smottamenti e chiuse alcune strade. ... due ad Agrigento, quattro a Caltanissetta e Catania, uno a Enna e, sette a Messina e tre ...

La Sicilia brucia. Da Messina a Palermo notte di incendi. Oggi allerta in tre province RaiNews

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia ... dunque si può affermare che nonostante l’allerta rossa e la fase operativa di Attenzione disposta, ieri, dalla Protezione Civile regionale, non si registrano al ...Il dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina, ha diramato un avviso di rischio incendi e ondate di calore per la giornata di oggi ...