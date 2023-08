Pakistan | tribunale annulla la condanna per corruzione dell’ex primo ministro Khan

"Ilha emesso avvisi in risposta con eventuali date precise per l'udienza", ha detto all'... entrambi accusati di aver ucciso la figlia, sono fuggiti in. È stato arrestato alla fine ..."Ilha emesso avvisi in risposta con eventuali date precise per l'udienza", ha detto all'... entrambi accusati di aver ucciso la figlia, sono fuggiti in. È stato arrestato alla fine ...... rifiutandosi di sposare il fidanzato scelto dai genitori incosì disonorando la famiglia'. dopo che Saman (allontanata dalla famiglia su disposizione delper i Minorenni di ...

Un tribunale del Pakistan ha sospeso la condanna a tre anni di carcere per l’ex primo ministro Imran Khan Il Post

"Il tribunale ha emesso avvisi in risposta con eventuali date precise per l'udienza" ha spiegato Akhtar Mehmood. i genitori erano fuggiti in pakistan Il 4 luglio, un magistrato di Islamabad aveva ...La decisione arriva settimane dopo la condanna emessa nei confronti di Khan da parte di un altro tribunale. Khan era stato già estromesso dalla sua carica di premier lo scorso anno, a seguito di un ...