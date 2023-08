Pagelle Reggiana-Palermo 1-3 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Ledi1-3, match valido per la terza giornata di: ecco ie ildell’incontro del Città del Tricolore. Rosanero che vincono la prima in campionato dopo il deludentissimo pareggio dell’esordio e il turno di riposo, mentre rimanda l’appuntamento con il primo successo gli emiliani, fermi a un punto in classifica. Lucioni e Lanini firmano i gol iniziali entrambi convalidati solo col Var, la rete della vittoria ospite la sigla Segre, Soleri arrotonda nel recupero.(4-3-2-1): Bardi 6; Libutti 6, Rozzio 5.5, Marcandalli 4.5, Pieragnolo 5.5 (35’st Nardi sv); Kabashi 5, Bianco 6.5, Portanova 6.5 (17’st Lanini 7); Vergara 6 (44’pt Romagna 6.5), Girma 6.5 (17’st Varela 6.5); ...