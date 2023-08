Atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in gara: Alessio Terrasi 14° nella 'Volata Napola - Mokerta', Flavia Cristianini 1° dinella 'Corri alle Terme' e Mirko Becherini alla 'Zermatt Sky Race'. Prestazioni di alto ...... 240 presenze con la nazionale ungherese, con la quale ottiene 1mondiale ('95); un argento ... Inizia la sua carriera da coach nel 1999 - 2000 allenando lajuniores della Pro Recco, per ...Ciak d'2023 Serie Tv: Mare Fuori e Massimiliano Caiazzo trionfano nellagiovani. Gli altri premi Nella foto, i due sono a bordo di una barca, intenti a godersi il mare e la brezza ...

Oro di categoria a Carrara: Cristianini e Cogilli vincono l'argento LA NAZIONE

Atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in gara: Alessio Terrasi 14° nella "Volata Napola-Mokerta", Flavia Cristianini 1° di categoria nella "Corri alle Terme" e Mirko Becherini alla "Zermatt Sky ...Il Taekwondo Altopascio ha fatto... tredici. La vecchia schedina non c’entra. Nuovo traguardo per la Kin Sori Taekwondo che, ancora una volta, si afferma come società leader in Toscana e una delle pri ...