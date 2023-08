Operazione antidroga in Puglia | 16 arresti eseguiti all’alba | smantellata rete di spaccio tra Barletta e Trani

Maxidei carabinieri in Puglia. Dalle quattro di questa mattina, circa 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta - Andria - Trani, supportati da carabinieri dei ...Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle ore 04:00 di questa mattina, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di ...I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato due persone, quarantenni, già note alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Continuano incessanti ...

Operazione antidroga tra Bisceglie e Trani, 16 arresti Agenzia ANSA

BARI - Dalle 4 è in corso una operazione antidroga dei carabinieri tra Bisceglie e Trani: 16 le persone arrestate. All'operazione stanno ...Una operazione anti-droga svolta nelle prime ore del mattino ... Bisceglie-Trani, importante blitz antidroga: carabinieri arrestano 16 persone Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime ore ...