' Open to Meraviglia' nel mirino della Corte dei Conti per danno erariale | la campagna è ferma da giugno

(Di martedì 29 agosto 2023) Il ministero ha anche parlato di "una scelta ponderata" per far arrivare il traffico sul sito Italia.it, dove in effetti ci sono alcune pagine relative ad attività turistiche aggiornate a luglio e ad ...

La campagna "to" lanciata dal ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè, secondo la Repubblica sarebbe finito nel mirino della procura della Corte dei Conti del Lazio. Secondo il ...Leggi Anchetosotto inchiesta, la Corte dei Conti indaga sulla campagna di Santanché: la sua Venere è sparita dai social Già da diversi mesi la moda della abaya , abito declinato ...E cosìto, il progetto di marketing della ministra del Turismo Daniela Santanchè , è diventato un fantasma proprio nel momento in cui doveva fare da volano al comparto. Dopo una ...

Open to Meraviglia è scomparsa. Sotto inchiesta la creatura di Santanchè la Repubblica

Secondo quanto riportato stamane su Repubblica la Procura della Corte dei conti del Lazio ha deciso di aprire un fascicolo sulla campagna Open to meraviglia, costata 140 mila euro e divenuta ...La campagna Open to meraviglia, lanciata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, è costata quasi 140mila euro solo per la parte creativa. Ma da mesi la Venere di Botticelli usata come ...