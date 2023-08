Opel Vivaro: protagonista al Caravan Salon 2023 di Dusseldorf

(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’annopartecipa aldi Dùsseldorf (dal 25 agosto al 3 settembre) e presenta il suo flessibile, nello Stand D42 di Stellantis, Padiglione 16. Lo spazioso furgone, infatti, è il veicolo base perfetto per allestire un camper, come dimostreranno direttamente in fiera diversi specialisti dell’allestimento. Con ilsarà possibile scegliere tra due diverse lunghezze: “M” (4,95 metri) e “L” (5,30 metri). La versione più cortapresente a Dùsseldorf è configurata nella versione due posti e offre spazio e capacità di carico variabili, in grado di soddisfare ogni esigenza. Le porte scorrevoli manuali su ciascun lato del veicolo consentono di entrare e uscire facilmente dall’abitacolo, mentre i vetri laterali e posteriori oscurati ...

Gli interessati possono scegliere tra l'Electric a batteria, a zero emissioni locali, con 100 kW/136 CV (batteria da 50 o 75 kWh), e le efficienti motorizzazioni turbodiesel da 1.5 e 2.0 ...Sul mercato da oltre 20 anniè il bestseller tra i veicoli commerciali del marchio tedesco ed è sul mercato da oltre 20 anni, da quando venne lanciato nel 2001 . Prodotto in oltre un ...Citroen Type Holidays è stato presentato al Salone tedesco assieme ad altri prodotti del Gruppo Stellantis, quali, Peugeot Boxer e Fiat Professional Ducato. Type Holydays diventerà il ...

Tra i protagonisti c’è anche Opel, con la presentazione del Vivaro, presso lo stand D42 di Stellantis. Il furgone, infatti, è anche un veicolo base per allestire un camper, come viene dimostrato in ...Opel è presente naturalmente presso lo stand del colosso italo francese, ma sempre più allestitori optano per i modelli tedeschi quale base per conversioni in camper. Con il Vivaro, a listino sia ...