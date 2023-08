Opel Experimental | il futuro della Casa del fulmine svelato all' IAA Mobility

Tocca allaoffre una prospettiva sui prossimi modelli e tecnologie, sul design futuro, anche su una nuova era e sul futuro del marchio - ha commentato Florian Huettl, ...3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate ArticoloSUV, ecco il concept che anticipa il futuro del marchio 9 09 Agosto 2023Italpress In anteprima mondiale all'IAA Mobility la nuovaItalpress Mercedes - Benz al Salone del Camper di Dusseldorf con Classe V Marco Polo Italpress Mercedes - Benz EQA ed EQB, nuovo look e ancora più intelligenti Italpress Due nuove ...

Opel Experimental, anteprima del futuro del Marchio QN Motori

A settembre esordirà la nuova vettura concettuale che anticipa il futuro del design di Opel e del marchio tedesco in generale ...TORINO - Opel ha sempre preferito il mese di settembre e i saloni tedeschi per presentare le sue nuove concept car, prototipi che spesso sono stati il punto di partenza per la realizzazione di vetture ...