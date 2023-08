Oms | 3 accordi di licenza per condividere vaccini e test contro il Covid

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - Il-19 Technology Access Pool (C-Tap), partnership multi-stakeholder nata su iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità durante la pandemia, ha annunciato tre nuovidiacquisiti attraverso il Medicines Patent Pool (Mpp). L'obiettivo - spiega l'Oms in una nota - è trasferire know-how, materiali e dati clinici necessari in diversi paesi. Il primo è con Medigen Vaccine Biologics Corp, che offre il suo brevetto e il suo know-how per un vaccinoil-19, di cui sono state somministrate più di tre milioni di dosi in sette Paesi. "È la prima volta che un produttore diutilizza il modello C-Tap", sottolinea l'Oms, considerandola "un'opportunità vantaggiosa per il produttore, i destinatari della tecnologia e, ...

"È la prima volta che un produttore di vaccini utilizza il modello C-Tap", sottolinea l'Oms, considerandola "un’opportunità vantaggiosa per il produttore, i destinatari della tecnologia e, soprattutto ...- Il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (CSIC) condivide una seconda licenza per un prototipo di vaccino contro il Covid-19. L'accordo prevede visite e formazione agli impianti, assistenza ...