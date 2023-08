Omicidio Sirolo | il fratello della vittima | “Ecco come è morto Klajdi”

(Di martedì 29 agosto 2023) Le indagini sull’diproseguono. Intanto ilripercorre quei momenti terribili, che hanno portato alla morte del 23enne. Un litigio per futili motivi. E’ questo il movente che ha portato alla morte del 23enne a. E la famigliaora chiede giustizia: “Vogliamo che venga fuori la verità“, ha detto il, citato da Il Mattino, che era presente in quel tragico pomeriggio di domenica. L’diha ancora diversi punti da chiarire – Notizie.com – © Ansa“Io sono riuscito a nascondermi – ha raccontato il giovane – ma lui no. Quando l’ho raggiunto non perdeva sangue, ma stava cambiando colore. Ho provato a raggiungere il killer, ma ormai ...

Dice di non aver sparato, di non essersi reso conto di averlo ucciso, di aver preso il fucile da sub solo per difendersi. Si dispera Molloul Fatah, l'algerino di 27 anni fermato per aver l'di Klajdi Bitri, giovane operaio di origini albanesi morto domenica, trafitto dalla sua fiocina in una stradina della zona del Conero. Fatah non sapeva di averlo ucciso Mah, di certo dopo ...È la storia tragica e assurda di, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di 23 anni, Klajdi ... L'è avvenuto in via Cilea, nei pressi di una rotatoria e Bitri è morto per aiutare un ...Lui, Molloul Fatah, l'algerino di 27 anni fermato per l'di Klajdi Bitri, giovane operaio albanese di 23 anni morto trafitto dalla sua fiocina a(Ancona), davanti agli inquirenti ha ...

Omicidio a Sirolo, Klajdi Bitri trafitto con una fiocina: «Dopo averlo colpito al petto l’assassino l’ha... Corriere della Sera

Omicidio volontario aggravato dai futili motivi è l'ipotesi di reato a carico di Melloul Fatah, operaio 27enne algerino, in stato di fermo per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...