Omicidio Saman | Russo Fi | ' estradizione padre dimostra che non c' è impunità'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Non esistono piùo possibilità di fuga: l'di Shabbar Abbas dal Pakistan verso l'Italia, dove sconterà una giusta e severa pena per avere barbaramente ucciso la figlia, segna un punto di non ritorno eproprio questo. Governo e maggioranza dovranno proseguire per la strada avviata: ripristino della legalità e tolleranza zero per chi non rispetta le donne e i loro diritti, pretende di applicare sul suolo italiano usanze o costumi che oltre a essere illegali rappresentano una loro mortificazione. La ricetta è sempre la stessa: favorire l'immigrazione regolare e contrastare duramente quella clandestina". Così Paolo Emilio, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati.