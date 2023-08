Omicidio Saman | da Pakistan via libera a estradizione padre

, svolta dal Pakistan. Il padre della ragazza alla sbarra in Italia. Ecco quando Svolta sul caso dell'diAbbas , la 18enne uccisa dai familiari a Novellara in provincia di ...''Il padre disi trova rinchiuso nel carcere di Adiala, dal quale sta partecipando in videoconferenza al dibattimento in corso davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia'', si legge ancora.Il ministro degli Interni pachistano ha concesso l'estradizione di Shabbar Abbas, accusato dell'della figlia, avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Un funzionario del Ministero dell'...

Omicidio di Saman Abbas, il governo del Pakistan concede l'estradizione del padre La Gazzetta dello Sport

Il ministro degli Interni pachistano ha concesso l'estradizione di Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Un funzionario del Ministero ...Shabbar Abbas è stato arrestato alla fine di novembre 2022 mentre sua moglie era ancora latitante. l'omicidio di saman abbas Saman Abbas è stata assassinata la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, ...