Omicidio Saman Abbas | concessa estradizione del padre in Pakistan

(Di martedì 29 agosto 2023) Il giudice distrettuale di Islamabad, in, ha espresso parere favorevole all’di Shabbar, ildi, la 18enne di originie uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 1 maggio 2021. In particolare è stato confermato, da parte di un funzionario del Ministero dell’Internoo, che Shabbar “sarà portato L'articolo proviene da Il Difforme.

Un funzionario del Ministero dell'Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà 'portato in Italia con un aereo charter'. Nel tentativo di bloccare l'estradizione, l'avvocato di Abbas ha presentato ..., svolta dal Pakistan. Il padre della ragazza alla sbarra in Italia. Ecco quando Svolta sul caso dell'diAbbas , la 18enne uccisa dai familiari a Novellara in provincia di ...''Il padre disi trova rinchiuso nel carcere di Adiala, dal quale sta partecipando in videoconferenza al dibattimento in corso davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia'', si legge ancora.

Svolta sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa nell'aprile del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il governo del Pakistan avrebbe deciso di disporre la ...Saman e lo zio Danish – Nanopress.it Le altre persone coinvolte invece sono state arrestate poco tempo dopo i fatti e si trovano in carcere con le accuse di sequestro di persona, omicidio volontario e ...