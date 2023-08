Omicidio di Sirolo | l’assassino dopo lo sparo è andato al mare

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 agosto 2023) con la fidanzata. Aveva con sè ancora l’arma del delitto La morte di Klajdi Bitri, giovane operaio di origini albanesi morto trafitto dalla sua fiocina a, un antico borgo medievale delle Marche, si arricchisce di nuovi dettagli. I carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, confermando la zuffa a seguito di una incomprensione stradale. Tuttavia, discordanti sarebbero le posizioni dei testimoni e delle persone coinvolte. C’è chi sostiene loaccidentale e chi l’esatto contrario. L’autore del gesto Molloul Fatah, algerino di 27 anni, avrebbe sostenuto la teoria delloaccidentale, di non averlo colpito né tantomeno di averlo ucciso,. Avrebbe preso la fiocina solo perché impaurito dai tre amici della vittima giunti per separarli. Ma gli investigatori non crederebbero alla sua versione: «Fatah non ...