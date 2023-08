Ombre cinesi sul web L’annuncio di Meta sulla rete smantellata | «Così Pechino diffondeva disinformazione su tutte le piattaforme»

(Di martedì 29 agosto 2023)ha annunciato oggi di aver sventato quella che viene definita «la più grande operazione di influenza segreta online al mondo», messa in campo da attori direttamente legati al governo cinese. Obiettivi principali: promuovere la reputazione di, gettare fango sugli Usa e l’Occidente e confondere le acque sulle origini della pandemia da Covid-19. La società proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram, sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7.700 account e 930 pagine Facebook legate allacriminogena. La quale avrebbe operato a lungo anche su decine di altre: da YouTube a TikTok, da Twitter/X fino a Reddit e Pinterest. La campagna di, ha spiegatoin un rapporto, sarebbe natascorta di una precedente condotta ...

... sarebbe nata sulla scorta di una precedente condotta nel 2019 e nota come "Spamouflage" e sarebbe stata condotta da individui associati alle forze dell'ordine. Gestito da operatori sparsi in ...Nessun rischio di 'contagio' economico Sullo stesso argomento: Perché è il sistema cinese ad aver causato la crisi immobiliare Lee globali sulla fragilità italiana Nella notte tra ...Ci sonosull'economia mondiale. La crisi del colosso China Evergrade - che ha presentato istanza di 'protezione dal fallimento' negli Stati Uniti, in pratica di un congelamento della situazione, ...

Ombre cinesi sul web. L'annuncio di Meta sulla rete smantellata ... Open

L'instabilità economica cinese con il crollo dello yuan e la sfida nel settore immobiliare stanno scuotendo l'equilibrio economico del Paese e gettando ombre sulla stabilità finanziaria globale ...La bolla del settore immobiliare è scoppiata. Un altro caso Lehman Tutto dipenderà dalle decisioni di Pechino. Ecco cosa sta accadendo (e cosa potrebbe accadere) ...