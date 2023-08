Nuova grana per Santanché | la Corte dei Conti indaga sulla campagna Open to meraviglia |  costata 140 mila euro

(Di martedì 29 agosto 2023) Spunta unaper la ministra del Turismo Daniela, si tratta della Venere delladi comunicazione del suo dicastero, usata per sponsorizzare il turismo nel belpaese. Secondo quanto riportato stamane su Repubblica la Procura delladeidel Lazio ha deciso di aprire un fascicolotoe divenuta protagonista non per virtù ma per critiche e sfottò sui social. Come nelle migliori inchieste, quando scompare qualcuno si avviano le indagini. “to” era stata presentata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè lo scorso aprile ed era ...

La Corte dei conti apre un fascicolo. Il progetto del ministero del Turismo è costato 140 mila euro e realizzato senza gara d'appalto per "ragioni di urgenza" ...