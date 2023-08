(Di martedì 29 agosto 2023)- Qui non si butta niente, soprattutto dalla memoria, e tutto ciò che venne "registrato" il 15 marzo, è rimasto adagiato tra i ricordi da custodire: quando Eintracht Francoforte finì, e il ...

Alexis Saelemaekers va al Bologna, domani sono fissate le visite mediche. Lascia il Milan dopo 3 stagioni con 140 presenze corredate da 10(2 in Champions League) e 14 assist.Una media che stride con quelli che sono idi Taremi con la maglia dei Dragoes: una storia da 80 reti in 150 presenze, più di unogni due partite. Ecco perché sarebbe logico aspettarsi una ...

Numeri, gol e assist: così il mago Lindstrom ha convinto il Napoli Corriere dello Sport

Il 23enne fantasista danese arrivato dall'Eintracht era entrato nel mirino degli azzurri dopo la sfida in Champions League: il retroscena ...Milan, sembra ormai definita la cessione di Alexis Saelemaekers al Bologna. Andiamo a vedere i numeri del giocatore in questi anni rossoneri.