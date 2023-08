Nubifragio Novara | la cupola di San Gaudenzio per la pioggia sembra una fontana

Oltre ai danni e ai disagi , i temporali che nelle scorse ore hanno colpito il nord Italia , hanno creato anche immagini suggestive. Ala cupola della basilica di San Gaudenzio si è trasformata in una specie di fontana: il video mostra la pioggia che rimbalzando sulla cupola forma un particolare gioco d'acqua.... come misurato dalla stazione di radiosondaggio di Cameri, vicino a. Un record agghiacciante ... a fine luglio si è parlato molto delche ha investito Milano , con raffiche di vento ......e Asti sono proseguite oggi le operazioni di messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti. Oltre 200 gli interventi svolti dai vigili del fuoco. In serata un...

Il nubifragio su Novara trasforma la cupola di San Gaudenzio in una gigantesca fontana La Stampa

Il maltempo sta sferzando l'Italia. Diversi i nubifragi al Nord con disagi un po' ovunque per strade interrotte e frane. Neve al Sestriere. Ecco le news ...Evacuata e ricoverata in ospedale a scopo precauzionale: nonna Giuseppina, 89 anni, ha resistito per quasi 48 ore nell’alloggio con il tetto scoperchiato della cascina San Dionigi di Borgolavezzaro. N ...