Nubifragio in Salento | grandine grande come palline da tennis

(Di martedì 29 agosto 2023) La tempesta Rea, che imperversa da giorni sull’Italia, provocando allagamenti e frane al Nord, sta facendo sentire in queste ore i primi effetti nelle zone meridionali. Forti temporali con grandinate hanno colpito nella notte il bassodove sono stati segnalati molti danni a locali e auto provocati dalladi grosse dimensioni. Ilha colpito duramente la provincia di Lecce, ed in particolare Montesano, Specchia e Miggiano. Chicchi didelle dimensioni dida, ha rotto parabrezza, fari e carrozzeria delle automobili in sosta. Danneggiati anche i dehors dei locali dove i chicchi hanno bucato tavolini e sedie di plastica. Distrutte numerose serre e allagate strade e campagne circostanti (LEGGI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Nubifragi e grandine ine a Taranto . Le previsioni per domenica . Grandine in Friuli. Un violentosi è abbattuto nel primo pomeriggio di sabato 10 sul Friuli, in particolare nel ...Ieri, unha colpito la città di Bologna , mentre nelle zone di Forlì e Cesena si sono ... ad eccezione dele dei bacini del Lato e del Lenne. Si consiglia di prestare attenzione e ...... Sicilia settentrionale e. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 16 gradi. Sabato 4 ... anche sotto forma di. La prima ad essere colpita, lunedì 6, la Sardegna . In seguito anche ...

Chicchi di grandine come palle da tennis: nubifragio nel basso Salento, danni. «Da gennaio a oggi 56 eventi estremi in Puglia» La Gazzetta del Mezzogiorno

A partire da lunedì 28 agosto, il maltempo è tornato in Italia e, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, nubifragi e violente bufere ... alberi e svariati allagamenti mentre ...Al lavoro anche per un grosso albero caduto su una casa a Orciano. Maltempo su quasi tutta l'Italia, con nubifragi e un pesante calo termico. Il ciclone non dà tregua soprattutto sul Nord-Est e su ...