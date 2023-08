Nubifragio a Novara | la cupola di San Gaudenzio sembra una fontana – Video

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilche nelle scorse ore ha colpito il nord Italia è arrivato anche a. Così ha fatto il giro dei social un’immagine suggestiva. Ladella basilica di Sansi è trasformata in una specie di: l’acqua ha infatti rimbalzato sullaformando un particolare gioco d’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...e Asti sono proseguite oggi le operazioni di messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti. Oltre 200 gli interventi svolti dai vigili del fuoco. In serata un...Immagini suggestive quelle che rimbalzano sui social e che ritraggono la cupola di San Gaudenzio nel pieno delche si è abbattuto ieri notte su. L'acqua che scende dal monumento antonelliano la fanno sembrare una fontana.... quanto riportato dai cittadini è vero: non ci si aspettava un simile. @Daniele_V94 oggi ... Oltre a Casale Monferrato, forti temporali sono stati registrati a, Biella e Vercelli . ...

Maltempo nel novarese, temporali con grandine e vento nella notte sulla provinciale della Cremosina NovaraToday

Le devastazioni causate dalle raffiche di vento punteggiano il territorio: «Abbiamo avviato la procedura per lo stato di emergenza - spiega il sindaco di Borgolavezzaro, Padoan - ma intanto con il ...Vercelli fa i conti con il post-nubifragio e con tutti i problemi connessi. Ieri mattina il sindaco, Andrea Corsaro, ha deciso la proroga fino al primo settembre dell'ordinanza che dispone la chiusura ...