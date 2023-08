Non è questione di ideologie o partiti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 29 agosto 2023) Non è stato l’evento più bello di tutti e, visto che tutto è sempre molto soggettivo, ci mancherebbe. Ha avuto diversi problemi, di scrittura, di tempistiche, di quello che volete. Ma, volente o nolente, quella del 27 agosto 2023 è una di quella date che verrà scritta, impressa, nell’immaginario almanacco della storia del pro-wrestling. Londra, Wembley: più di 81.000, un record per un pubblico pagante (al netto della scelta della WWE, ormai prassi, di gonfiare i numeri). Ma non è una guerra ideologica. Non lo sarà mai. Ho il WWE Network da quasi sempre, sono abbonato a Sky, vedo tutto il wrestling possibile. E ho visto anche All In, su un Frecciarossa che mi ha portato in ferie e sul quale sto scrivendo questo editoriale di piena pancia, senza nemmeno rileggerlo. All In, dicevamo. E’ stato sicuramente un evento godibile. Con qualche errore qua e là, dei problemi enormi ma ...