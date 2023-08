No | non è necessario pubblicare un messaggio sulla privacy di Facebook

Leggi su facta.news

(Di martedì 29 agosto 2023) Il 27 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato sutre giorni prima. Nel contenuto social si legge che tutti gli utenti della piattaformadevonouna nota in cui si dichiara di non concedere il permesso al social media di usare dati e foto personali. Senza questa dichiarazione esplicita, si legge nel post, «si capisce tecnicamente che stai consentendo l’uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del tuo profilo». Si tratta di una notizia falsa. Come abbiamo spiegato in precedenza su Facta.news, questoè una catena che circola dal 2012. All’epoca l’aziendaaveva rilasciato un comunicato stampa per spiegare che si tratta ...