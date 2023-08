“No a zone franche” Meloni raccoglie l' appello di don Patriciello e andrà a Caivano

(Di martedì 29 agosto 2023) Giorgia, accogliendo l'invito arrivato da don Mauriziodopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette di dodici e undici anni. L'intenzione del governo, ha spiegato il premier Giorgiain consiglio dei ministri, è quella di «bonificare l'area» didove sono avvenute le violenze sulle due cuginette. Quella del presidente del Consiglio, secondo quanto annunciato in cdm, «non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione» e ha aggiunto che d'intesa con i ministri Matteo Piantedosi e Andrea Abodi il centro sportivo «deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile (terminate le pratiche di burocrazia dovrebbe poi essere affidato al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ndr)», in modo tale da evitare che i clan pensino ...

Per la criminalità non esistono. Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione. Il centro ...'L'obiettivo del governo è bonificare l'area, per la criminalità non esistono. Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, ...Non ci saranno piùper la criminalità, il centro sportivo sarà ripristinato e messo in funzione prima possibile, diventerà una palestra di legalità". A una settimana dalla pubblicazione ...

Meloni va a Caivano: “Basta zone franche” La Stampa

«Andrò a Caivano». Giorgia Meloni lo mette in chiaro subito, di fronte ai ministri riuniti a Palazzo Chigi per il Cdm. La richiesta di aiuto di don Patriciello non ...ndr)», in modo tale da evitare che i clan pensino di avere a disposizione «zone franche». Inoltre il premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere «tutta la nostra vicinanza alla giovane vittima dello ...