Nina dei Lupi | biglietti omaggio per vedere il film in sala a Bologna | Roma e Firenze

(Di martedì 29 agosto 2023) Ecco come ottenere iper le proiezioni deldei: le città e i cinema coinvolti nell'iniziativa.deiè ildiretto da Antonio Pisu, con Sergio Rubini e Sandra Ceccarelli, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 31 Agosto 2023. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli dal 31 agosto al 3 settembre. Le città interessate sonodei: Trama Una tempesta solare rende inutilizzabile qualunque apparecchiatura elettronica sul pianeta. Questo stesso giorno, una neonata viene ritrovata su una montagna vicino a un piccolo paese. Si ...

Lupi è il film diretto da Antonio Pisu, con Sergio Rubini e Sandra Ceccarelli, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 31 Agosto 2023. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere ...Al famoso attore, regista e sceneggiatore, presente a Venezia in due film: "Lupi" di Antonio Pisu e "Felicità"di Micaela Ramazzotti", verrà conferito il "Seguso Award 2023" mercoledì 30 ...Abbiamo a disposizione per i nostri lettori alcuni biglietti gratuiti perLupi, il fantasy - thriller distopico diretto da Antonio ...

Il film “Nina dei Lupi” sbarca a Venezia: nel cast un giovanissimo leccese LeccePrima

Questo stesso giorno, una neonata viene ritrovata su una montagna vicino a un piccolo paese. Si chiamerà Nina, ma non crescerà in un mondo facile. Quella catastrofe, infatti, farà sgretolare la ...Diverso il registro della proiezione speciale nello spazio off di Sala Laguna, con un originale fantasy-thriller italiano (Nina dei lupi di Antonio Pisu). (guarda il trailer di Los océanos son los ...