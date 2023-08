"Siamo in Africa e siamo in. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura", ha detto la portavoce, aggiungendo che i sospettati saranno accusati in tribunale ...100 arresti a un matrimonio gay inCome riportato dall' Independent , l'operazione delle autorità nigeriane è una delle più grandi di sempre contro la comunità omosessuale. Secondo ...... e in una task force internazionale con truppe da Niger, Chad,e Camerun nel contrasto ai ...alla cattura del potere, i golpisti hanno organizzato efficientemente la comunicazione, ...

Nigeria, oltre 60 arresti durante un matrimonio gay Agenzia ANSA

La polizia nigeriana ha dichiarato di aver arrestato almeno 67 persone che stavano celebrando un matrimonio gay, in una delle più grandi detenzioni di massa contro l'omosessualità considerata illegale ...La polizia nigeriana ha dichiarato di aver arrestato almeno 67 persone che stavano celebrando un matrimonio gay, in una delle più grandi detenzioni di massa contro l'omosessualità considerata illegale ...