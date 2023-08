Nettuno | in vendita 92 case di proprietà del Comune

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023)– “In esecuzione della delibera della Commissione straordinaria del 6 aprile 2023, concernente il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2023/2025 a breve sarà attivata la procedura didi 92 unità immobiliari, comprese tra un minimo di 40 e un massimo di 80 mq ciascuna, site in via della Liberazione, Largo Santa Barbara e via Lombardia”. Lo rende noto la Commissione straordinaria composta da Giallongo, Reppucci e Infantino. “L’Ufficio Tecnico comunale- si legge nella nota stampa – sta curando la predisposizione del bando di alienazione ai fini della successiva pubblicizzazione con le modalità più disparate”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...