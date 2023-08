Netflix | tutte le novità in arrivo a settembre 2023!

(Di martedì 29 agosto 2023) Per il mese diha in serbo tante, alcune delle quali particolarmente attese dagli utenti affezionati della piattaforma streaming. Con l’dell’autunno anche il proseguo di Serie tv come Virgin River, perfettamente a tema con la stagione della caduta delle foglie. Intrigo e malinconia, una storia d’amore tormentata da guardare tutta d’un fiato. E ancora, tra le uscite, la parte 5 di Disincanto, la serie animata ideata da Matt Groening (sì, quello dei Simpson e Futurama!). Nel carosello Instagram anche la stagione 4 di Sex Education e la parte 2 di Di4ri; inanche Vasco Rossi: il supervissuto. La seriesulla vita della rock star italiana più famosa di tutti i tempi è più una docu-serie, che svelerà i segreti più intimi di Vasco soprattutto ...

Netflix, tutte le nuove uscite di settembre 2023 Today.it

Per il mese di settembre Netflix ha in serbo tante novità, alcune delle quali particolarmente attese dagli utenti affezionati della piattaforma streaming.Adam Sandler ha battuto il proprio record personale in carriera con il suo ultimo film su Netflix, Non sei invitata al mio bat ... e diversi drammi scolastici si mettono in mezzo tutto rischia di ...