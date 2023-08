Nazionale | lo staff di Spalletti | Domenichini vice | presenti Baldini e Russo Buffon capo delegazione | via Oriali

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) La Figc ha annunciato ufficialmente lodi Luciano, nuovo ct delladopo le dimissioni di Mancini. Con il mister di Certaldo, ecco Marconel ruolo diallenatore, che da 26 anni segue in modo fedele lo scudettato col Napoli, ma anche Daniele, assistente tecnico, così come Sasà. Nell’organigramma anche Francesco Sinatti e Franco Ferrini in qualità di preparatori atletici. A lavorare con i portieri sarà invece Marco Savorani. Alessandro Pane avrà affidato il ruolo di osservatore insieme a Giorgio Venturin e Marco Scarpa, mentre Marco Mannucci e Renato Baldi saranno i match analyst. Come già ufficializzato, Gianluigiè il nuovoazzurro, mentre ...