Ladella Marina Militare 'Amerigo', dopo un temporale tropicale, ha portato il sole nel porto di Santo Domingo dove è approdata per la quinta tappa del suo World tour 2023 - 2025. Ad ...Partita da Genova il 1° luglio, dopo le tappe in Europa e Africa,ha navigato l'Oceano Atlantico per attraccare il 23 agosto scorso nel Mar dei Caraibi, a Coral Bay . Dopo due giorni a ...... rispondendo ad un articolo 54, presentato dalla consigliera Monica […] Attualità Genova Università di Genova e Istituto Idrografico della Marina insieme a bordo diper attività ...

Nave Vespucci approda a Santo Domingo Agenzia ANSA

La nave della Marina Militare 'Amerigo Vespucci', dopo un temporale tropicale, ha portato il sole nel porto di Santo Domingo dove è approdata per la quinta tappa del suo World tour 2023-2025. Ad ...This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...