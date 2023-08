Napoli | un Top assoluto a centrocampo | è un ex PSG!

... mentre, con 141 e 109 interrogatori, completano il podio la provincia di Milano e quella di. Segue Bologna all'ottavo posto (1/57 ab.), mentre la provincia di Rimini chiude la 'ten' ...La provincia di Rimini chiude la 'ten' nazionale con 1 interrogatorio ogni 59 abitanti. ... mentre, con 141 e 109 interrogatori, completano il podio la provincia di Milano e quella di. ...A chiudere la5 sono il Lazio, con più di 80 milioni di euro di export, e il Veneto, con circa ... Milano: oltre 85 milioni di vendite all'estero e più di 1.300 Pmi: oltre 80 milioni di ...

Napoli, nuovo difensore sul gong: è un top assoluto Spazio Napoli

Il gong finale del calciomercato si sta avvicinando sempre di più e il Napoli di Rudi Garcia vorrebbe realizzare un gran colpo a centrocampo Il Napoli lotterà con le unghie e con i denti per difendere ...quindi difficilmente non troverà spazio da titolare o a partita in corso. Non è probabilmente ancora uno dei centrocampisti top della Serie A, ma ha tutto per essere il crack della stagione del Napoli ...