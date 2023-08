Napoli | Lozano verso il PSV | le ultime richieste

(Di martedì 29 agosto 2023) Il calciomercato estivo sta per finire e ilcontinua la sua trattativa per il ritorno dial Psv Eindhoven. Per quanto riguarda Lindstrom, invece, sembrerebbe ormai destinato ad indossare la maglia azzurra. Il Corriere del Mezzogiorno ha fornito i dettagli delleil PSV “Il Chucky ha aperto all’ipotesi del trasferimento L'articolo

Ilha preso Lindstrøm l'ottimo giocatore d'attacco dell'Eintracht, ora ha necessità di sfoltire. Si sta attrezzando per( trattativa col Psv ) e ha messo fuori rosa Demme dall'inizio ...- PSV: cessione, le cifre Il PSV sta trattando con De Laurentiis per riaverealle sue dipendenze, si tratterebbe di un ritorno. Ma a che punto siamo Ne parla l'edizione odierna ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Il Corriere dello Sport racconta la trattativa trae Psv per la cessione di. Antonio Giordano scrive che si potrebbe chiudere a 18 milioni. Ill'...

Lozano-PSV, fumata bianca vicina! Il Mattino - Le cifre della cessione per il Napoli CalcioNapoli24

Il messicano è vicino al Psv, mentre sul giovane centrocampista ci sono Empoli e Frosinone con possibile permanenza. Si valuta il futuro di Demme ...ForzAzzurri.net - Repubblica - Lozano e Demme accompagnati alla porta: due club interessati. L'edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Hirving Lozano ...